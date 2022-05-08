Gizem YILDIZ

Merhaba Görkem Bey, Tv 8 buçuk kanalında kadın şiddetine hayır kapsamı altında kadınların futbol oynadıkları “Şöhretler Sahada” programı ile gündeme geldiniz. Şimdilerde neler yapıyorsunuz?

Şuan hala “Şöhretler Sahada” programı ile TV,8 Buçuk kanalındayız. Ana temamız “Kadına Şiddete Hayır” futbol kadına yakışır, kadın futbola yakışır temasıyla güzel bir seri yakaladık. Şu anda beşinci sezondayız. Bu program haricinde 81 il 81 kadın belgesel serimiz vardı. Onları ekrana taşıdık. Şuan da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sanata olan tutkusunu ele alan bir belgesel hazırladık. “Payidar - Gazinin Büyük Tablosu”. 27 Mayıs da belgeselimiz vizyona girecek.

Yurtdışında Ekonomi okuduktan sonra doktora yaptınız. Yurtdışında kalmayı neden tercih etmediniz?

Ben bir diplomat çocuğuyum. Sadece üniversite için yurtdışında yaşamadım. Benim bir yurtdışı geçmişim var. 2001 yılında liseyi Türkiye’de bitirdikten sonra Üniversite eğitimim için Almanya’yı tercih ettim. Lisans ve yüksek lisansımı Almanya’da tamamladım. 2009 yılında İngiltere’de Finans üzerine doktoramı bitirdim. Bunun ardından kendi şirketimi kurdum ve uzun yıllar yurtdışında finans dalında faaliyetler gösterirken akademik çalışmalarımız sosyoloji dalında devam etti. Neden Türkiye’ye geldiğim konusuna değinecek olursam; İstanbul’da yaşayan dünyalar tatlısı bir kardeşim ve yeğenim var. 2019 yılında amca oldum ve o an bütün hayatım değişti. İstanbul’a kesin dönüşümün en büyük sebeplerimden biri ailem. Zaten kendi ülkeme büyük bir özlemim vardı. Uzun süre yurtdışında geçirdiğim hayat boyunca büyük bir memleket hasreti çektim. Bunu yaşayan biri beni anlar. Türkiye’ye dönmek ve burada güzel işler yapmak gibi bir planım vardı. Yeğenimin doğuşu buna vesile oldu. Dünyanın en güzel şehrindeyim.

Bu çok büyük bir radikal karar. Pişmanlık duyuyor musunuz?

Kesinlikle Hayır. Her söyleşimde gençlere şunu söylemek istiyorum; yurtdışına mutlaka çıkın; gezin, görün, öğrenin, ama dönüp dolaşıp geleceğiniz yer Türkiye’dir. İnsan elindekinin kıymetini ondan uzak kaldığında anlıyormuş. Uzun süreler yurtdışında kalmış arkadaşlarımın da söyledikleri şeyler budur. Pandemi döneminde Türkiye’ye dönmeme rağmen hiç pişman olmadım. İnanılmaz derecede mutluyum.

Uludüz Medya’yı nasıl kurdunuz?

Yurtdışında ticari işlerle meşguldüm, ama bir kurumsal yapılanmam var. uludüz medyanın kuruluş amacı; farklı sosyal sorumluluk projeleri ile güzel işlere imza atmaktı. Daha önceki akademik araştırmalarım üzerine “Cinsiyet araştırmaları üzerine” Türk kadınının toplumdaki yeri üzerine farkındalık yaratmaktı. Bunun en güzel yolu medya sektörünün içinde olmaktı. 2020 yılında Uludüz Medya’yı kurdum.

Payidar Belgeselini nasıl bir belgesel hazırladınız?

Payidar Belgeseli, benim en büyük hayalimdi. Şuan tam olarak hayalimi yaşıyorum. Yaptığım programlar, belgeseller, filmler benim yıllardır hayalini kurduğum bir şeydi. Projenin fikir aşamasında ziyaret ettiğimiz Selin Söğütlügil başta olmak üzere Müjdat Gezen, Bedri Baykam, Nefise Karatay, Şebnem Schafer, Ege ve Gamzelim gibi birçok değerli isimle birlikte çalıştık.

Uludüz Medya olarak dizi ve film yapmayı düşünüyor musunuz?

Dizi yapmayı düşünüyorduk, ama pandemi engel oldu. Bir farkındalık üzerine sitcom dizi yapmayı düşünüyorduk. Pandemi de ekibimizden iki kişiyi kaybettik. Yaşadığımız bu trajik olayların ardından diziyi devam ettirmeme kararı aldık. Bu yıl film projelerimiz var. İlk filmimiz için yakın bir dönemde şehirdışında olacağız. Şuan tüm konsantremiz Payidar belgeseli üzerinde olduğu için filmleri sürpriz olarak saklamak istiyorum.

Şöhretler Sahada programıyla aslında bir ilki gerçekleştirdikleriniz. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olarak mı yola çıktı?

Öyle başlamıştı, ama çok farklı, çok daha güzel yerlere gitti. Benim burada ifade ettiğim ve duruşumuz netti. Sporda toplum içerisindeki kadın erkek eşitliği üzerindeki bir farkındalık yaratmak. Biz bu işe başladığımız zaman kadın futbolu ülkemizde hak ettiği yere sahip değildi. Artık bir süper ligimiz var. Büyük kulüpler kadın futbol ligini açtılar ve ciddi bir şekilde büyük bir ilgi var. Kızlarımız için bu toplumda faydalı bir şeyler yapabildiysek ne mutlu bana.

Programdan nasıl dönüşler aldınız?

Programa dört kız futbolcu ile başlamıştık. Şuan beşinci sezon için 300’ü aşkın bir başvuru mevcut. Pandemi nedeniyle çekimlerimizi sadece İstanbul olarak sınırlamıştık, ama şimdi yurdun dört bir yanından başvurular alıyoruz. Artık yeni sezonlarımızda şehir şehir gezip kızlarımızla tanışacağız.

Birçok sosyal sorumluluk projelerinde bulundunuz. Bu kadar destekçi olmanızın özel bir anlamı var mı?

Hepimiz 17-18 yaşlarında kariyer planlarımız üzerine hedefler koyarız. Gelecekteki işimiz üzerine hayallerimiz vardır. Bunların çoğu maddi odaklıdır. Bu hedeflerin yanında da bazı hayaller gelişir “ben bir gün istediğim konuma gelirsem bir de şunu yapacağım”. İşte ben şimdi o hayallerimi yaşıyorum.

Medya sektörüne İstanbul’a geldikten sonra girmişsiniz. Genelde hep bir hayalle yolculuklara çıkılır ama sizinki tesadüf olmuş. Bu tesadüf hayatınızın döngüsünü nasıl değiştirdi?

Medya sektörü ışıltılı, parlak bir dünya size sunuyor. Bununda etkisi çok büyük, ama bir taraftan istediğiniz şeyleri hayata geçirebilmek ve geniş kitlelere ulaşabilmek çok güzel bir duygu. Özellikle medya sektörünün içerisinde farklı hikayeler dönüyor. Popüler kültüre hitap eden popüler içerikler bu topluma bir şey kazandırmıyor, aksine toplumdan bir şeyler götürüyor. Bu topluma bir şeyler kazandıran projeleri iyi bir noktaya getirebilmek bana inanılmaz keyif veriyor.

Hayatınız inişli çıkışlı, her düştüğünde ayağa kalkan, kendi hayatını, kariyerini inşa eden... Başarısızlığa düştüğünüzde nasıl ayağa kalktınız?

Kendi hayallerinizden vazgeçmediğiniz, bu yolda korkmadığınız müddetçe başarı sizi yolda bekler. Her düştüğünüzde kendinizi ayağa kaldıracak olan yine sizsiniz.

Sizin için başarı kelimesinin anlamı nedir?

Başarı benim için mutluluktur. O anı yaşayabiliyor ve mutluluk duyabiliyorsanız o büyük başarıdır.

Yarın sabah kalktığınızda ilk dileğiniz gerçekleşecek olsa ne dilerdiniz?

Şuanda olmak istediğim yerdeyim ve dilediğim şeyi yaşıyorum. Benim için bundan sonrası sağlık sıhhat.