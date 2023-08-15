Yaz geldi sevincini yaşayamadan, şimdi yaz bitiyor üzüntüsünü yaşıyoruz. Yavaş yavaş bavullar toplanmaya başlandı. Bilet tarihleri alındı. Artık bir ayağımız kışta, bir ayağımız yazda...

Bir önceki yazımda, yaz dizilerine kuşbakışı bakmıştık, madem sezon açılıyor, bir de onlara bakalım; hangi dizileri özlemle bekliyoruz...

Adım Farah

Yeni sezonda beklediğim en heyecanlı dizi Adım Farah. Bir önceki sezonun en iyisiydi. Hikayesi, kurgusu, oyunculukları, ekibi, her şeyiyle bir bütündü. Ali Galip Akıncı, (Mustafa Avkıran) Orhan Başkomiser (Ali Sürmeli) yeni sezonda yer almayacak. Behnan (Feyyaz Duman) ailemizin kötü adamı olarak giriş yaptı. Bu sezonun aksiyonu belli oldu. Kerimşah ve Farah’ın Behnan’dan kaçışını izleyeceğiz. Tahir ile Behnan’ın amansız kavgasını izlerken de büyük seyir zevki alacağımıza eminim.

Farah ile Tahir’in aşkı büyük bir sınav verecek. İlk sezon Farah’ı bir anne olarak izlemiştik. Şimdi hem çocuğu için hem de aşkı için savaşan güçlü bir kadın izleyeceğiz. Demet Özdemir, Engin Akyürek ve Fırat Tanış oyunculuğuna değinmeden geçmek istemiyorum. Demet Özdemir’i yaz dizilerinde tanıdık. Doğduğun Ev Kaderindir, Dünyayla Benim Aramda ve Adım Farah’tan sonra yeteneği sorgulanamaz bir oyuncu oldu. Engin Akyürek, Bir Bulut Olsam “Deli Mustafa” beni kendine nasıl hayran bıraktıysa, ben hala ordayım. Fırat Tanış, o role göre değil, rol ona göre geliyor sanki. Üstüne biçilmiş kaftan. Adım Farah hem hikâyesiyle hem oyuncu seçimiyle en başarılı işlerden...

Yalı Çapkını

Sezonu kapatırken heyecan duymamıştım, ama Ağa grubunun gitmesiyle heyecan duymaya başladım. İlk bölümünü izlediğim, anlatılmak istenen Yalı’nın Çapkınıyla, son bölümde izlediğim aynı değildi. Yıl olmuş 2023, Uzay adamlarla yaşamaya başlamışız, ama hala dedesi, babası istedi diye evlenen, çocuk yapan, üç kadınlı töre dizileri yapılıyor. Ve üzücü ki bu diziler izlenme rekoru kırıyor.

Neden diye sorgulamıyor, değilim. Halkın istediği de yapımcının istediği de bir farklılık, ama ekrana çıkan diziler hep bir diğerinin kopyası. Yalı Çapkını, Asmalı Konak ve Sıla karışımından yapılmış bir Türk dizisi. Güçlü Seyran’ı görebilseydim, hikaye biraz daha kendini gösterebilseydi çok başka bir dizi izliyor olabilirdik.

Yalı Çapkını, gelecek sezonda aynı başarıyı sürdürebilir mi? Bilmiyorum. Kalıp bir kitle var, eğer hikaye’nin töre hikayesinden çıkıp, bir kadın hikâyesine dönüşü sağlanırsa, daha güçlü bir dizi izleyebiliriz

Aile

Masada bir silah varsa, illa patlar. İlk bölümden itibaren o silah o kadar dolaştı ki, birinin o masadan kalkacağı belliydi. Her ne kadar Aslan “Ben o masadan çoktan kalktım” dese de, bedenen orada, ama ruhen çoktan gitmiş olduğunu biz anladık.

Aile ilk başladığında, “bu dizinin bir akışı yok, bir hikayesi yok” demiştim, ama sonradan fark ettim, aslında Aile bir hikaye anlatmıyor, karakterlerin dönüşümünü yansıtıyor.

Devin’in, beyazdan siyaha, aydınlıktan karanlığa geçiş temalı hikayesi hepimize bir “Waoow! Dedirtti. Yine güçlü, yine adaletli ama bu sefer öfkeli. Bence yeni sezonda Aslan’ın değil, Devin’in dünyasından yeni düzeni göreceğiz. Aslan için katil olmayı göze alan bir kadındı, ama çocuğunu kaybedince katil olan bir Devin, izler miyiz? Bence izleriz.

Ömer

En saç baş yoldurtan, ama en temiz hikayelerden biri; Ömer... İçimizdeki sessiz çığlıkları uyandırdı. Tahir, Türk halkının çoğunluk yüzdesiydi, suratımıza suratımıza “Televizyon izlemek günah, kadının çalışması günah, okumak günah, cep telefonu günah, bir erkekle yan yana gelmek mi, hemen bu kızı evlendirelim. O da yetmezse baş örtüyle kapatalım”. Televizyonun sesini kısmak yetmez, o televizyonu atmak istiyorum.

Ömer, abisinin tam tersi, o da azınlığın sesi. Adaletli olmaya, iyi niyetli olmaya, sevmeye, insanın içindeki güzelliğe inanan yüzü gibi kalbi de akça olan delikanlımız. Aşk için ölmeli aşk o zaman aşk, repliğinin ete kemiğe bürünmüş halidir. Yeni sezonda yeni bir heyecan lazım.

Kardeşlerim

Model “Bitmesin hikayemiz” derken şarkıyı Kardeşlerim dizisinde ithaf etmiş. Dört sezondur, aynı kardeşler, aynı entrikalar dönüp dolaşıp başa sarılıyor. Her şey reyting olmamalı. Kardeşlerim, ilk başladığında bana Küçük Sırlar, Arka Sıradakiler mesajı vermişti. Yıldızı parlayan oyuncular, kimsesiz kalmışlar, hayatta kalmaya çalışıyorlar. Bir de fakir kız, zengin oğlan aşkı koyarsanız o hikaye her türlü satar. Ama dört yılda artık bu gençlerin evlenip, çoluğa çocuğa karışması lazımdı.

Ah Akif olmasa, o dizi çekilmez. Komedi yükünü sırtına alıp gidiyor. Ben bu sezon Kardeşlerim dizisini fazlalık olarak görüyorum. Yeni bir hikaye oluşacak, ama entrikalar aynı kaldıktan sonra yine aynı yere dönülecek.