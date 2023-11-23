HERKESİN AKLINDA TEK BİR SORU: ASLAN SOYKAN’I KİM VURDU?

Aile son 10 bölüme girerken heyecanı zirveye taşıyor. Aile ilk başladığında, dizinin konusunun değil, karakterlerini ilgi çekici bulmuştum. Hala dizi konu odaklı değil, dizideki karakterlerin çatışmaları üzerine işleniyor. Her dizi böyle değil mi? diyeceksiniz, ama değil. Biz bir anne oğul – gelin kaynana – anne kız çatışmalarını izliyoruz. Başta çok sıkıcı gelmişti, ama böyle efsane bir kadroyu izlerken nasıl sıkılabilirsin ki?

Hülya Soykan’ı izlerken her defasında “Bir anne nasıl bu kadar ileri gidebilir?” diye kendime soruyorum. Devin’in bir daha anne kalamayacağını yalanını öz babasıyla birlik olup söyletmiş. Devin’in babası daha çok pes ettirtti. Devin, Nedret Hala sayesinde nasıl bir oyunun içinde olduğunu çözmeye başladı. Bu hafta da kumpası ortaya çıkartır. Peki sonra? Her zamanki gibi Hülya Soykan’ın yanına kar kalacak. Farkındaysanız iki sezondur izlediğimiz dizide, Aslan herkese bir ceza kesti, ama annesi onun ve ailesinin en büyük düşmanıyken sapasağlam yanında duruyor. Bence bu işin sonu, Hülya Soykan’ın aile çatısının altından kovulmasına kadar gelecek gibi duruyor.

“Aile nedir sizce?” sorusunu soruyor musun? Ben diziyi izlerken çok sorguluyorum. Şuradan bakınca, “Bütün kötülüklerin anasıymış gibi duruyor”. Aynı soyadının altında, sürekli birbirlerine ateş eden bir aile.

Aslan vuruldu, ama kim vurdu? Bölüm boyunca, herkes Aslan’ı tehdit etti. İlyas Koruzade, Çakma Soykan Cihan, ölüm döşeğinden kalkan İbrahim Soykan, oğlunu ve kendini kapının önünde bulan Nedret Soykan… Bu saldırıda da Soykanlar önde gibi… Artık başka bir savaş başlıyor. Bu sefer bu savaşta Aslan tek başına değil, geçen sezondan Devin’in sevdiği adam için katil olmayı göze aldığını izledik. Bu kez gözü karalıkla Devin, Aslan’dan önce davranıp, silahı eline alabilir.

FARAH BEHNAM’IN ELİNDEN KURTULUYOR MU?

Geçen sezonun en iddialı, konusu en akıcı işlerinden biri olan Adım Farah 26.bölümde final kararı aldı. İlk beş bölümü, çok sürükleyiciydi, ama ikinci sezonu tam bir fiyasko. Senaristler her şeyi denedi. Önce Farah’ı Tahir^den ayırmaya çalıştılar, Tahir Farah’a düşman oldu, Kerimşah aşıkları birleştirecek tüyoyu Tahir’e verdi, Farah bu sefer karşı koyamadı ve aşıklar barıştı, ama kavuşamadı. İkisi birlik olup Behnam’ı alt etmeye karar verdiler. Sonra bir de ailenin en büyüğü Amca geldi. Tüm bu olanların yanında yine de diziyi kurtaramadılar.

Bu hikayede üzücü olan tek nokta; Demet Özdemir ve Engin Akyürek uyumunun harcanması oldu. Sosyal medyada çok güçlü bir kitlesi olmasına rağmen, televizyonda sınıfta kaldı. Buradan da çıkardığımız sonuç, istersen en gözde, en yetenekli oyuncuları koy, hikayen güçlü değilse yarışta değilsin.

Cevaplanmamış birçok soruyla yeni sezona girdiler. Ali Galip sırlarıyla birlikte öldü, Orhan Amir oğlunu vurdu sırra kadem bastı. Zaten Mehmet’le Bade eski tadında değiller. O kadar olaya aralarındaki didişmeyi, aşkı taze tutan yazarlar bu sezon ihtiyarlara dönmüşler. Vera tüm yalanlarına rağmen iyilik timsaliyken bir anda kötü cadıya dönüşmüş. Bu sezonun tek hareketi Bekir ve Elma şekeri arasında var.

Zaten son beş bölüm. İnşallah Tahir’in gerçekleri öğrendiği, Mehmet’le abi kardeş olduğu, Farah’la birlikte ailesini kurduğu bir son izleriz.

FATİH, DOĞA’YA BEKLENMEDİK BİR HAMLEYLE KARŞILIK VERDİ.

İlk kez Kızılcık Şerbeti ile karşınızdayım. İlk sezon Yalı Çapkını seyircisiyken, ani bir kararla Kızılcık Şerbeti’ne dönmek kolay olmadı. Fatih için bir tokatlama sitesi kurulmuştu. Eminim bu haftadan sonra site en coşkulu zamanlarını yaşayacak. Fatih & Doğa aşkının bittiğini kabullenmemiz lazım. Fatih, kendi yalanlarına o kadar çok bağlanmış ki, gözünün önünde olup bitenleri göremeyecek kadar kör. Doğa’nın onunla oyun oynadığını anladı. Çevirdiği kumpasların yanına, bir de avukat yalanı eklendi.

İnsanların aslına geri döner. Bu dizide herkes aslına geri dönecek gerçekten. Avukat çok haklı. Alev ve Abdullah tarafı daha heyecanlı ilerliyor. Bence Müjde Uzman bu rol için yaratılmış. İçinde bitmek bilmeyen bir yangın var, bu ateş en çok Abdullah Bey’i yakacak. İlk sezon Abdullah’ın aşk ilanından sonra hiçbir şey yaşanmamış gibi kendini geri çekmesi, neredeyse Alev’i kendi elleriyle evlendirmesi çok şaşırtıcı değil mi? Alev, Abdullah’a zaten aşık değil, ama Pembe’nin tercih edilmesi onda küçük bir ego zedelenmesine yol açtı. Kendince herkesin aşkı Alev’i görene kadar ama Abdullah Pembe’yi bırakacak gibi durmuyor.

Ömer, Kıvılcım ve Ertuğrul’u kıskanmaya başladı. Bence bu olayın uzaması diziyi çok fazla etkiler. Bir şekilde Ömer’in ölmek üzere olduğunu öğrenmeleri lazım. Şuan reytinglere bakıldığında, iyi bir tablo çiziyor. Bence üçüncü sezonu da garantiledi. Doğa ve Fatih çıkmazı nasıl sonuçlanacak ben de merak ediyorum. Fatih affedilirse seyirci oradan kaçarak uzaklaşacak gibi duruyor, ama bir aşk olmadan da olmaz. Doğa’nın kalbini çelecek yeni biri lazım.