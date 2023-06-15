ANKARA AA- CNN'in haberinde, 2024'te düzenlenecek Grammy Ödülleri'ne 3 yeni kategori eklendiği belirtildi.

"En İyi Afrika Müziği Performansı" kategorisinin son zamanlarda dünya çapında çok beğenilen "Afrobeats" müzik türünü yansıtacağı vurgulandı.

Ödülün organizatörleri de söz konusu kategori için "Afrika kıtasının yerelliğinden istifade eden şarkılara söz hakkı veriyor." ifadesini kullandı.

Grammy Ödülleri'ni veren "The Recording Academy"nin (Kayıt Akademisi) Yönetim Kurulu Başkanı Harvey Mason Jr. da bu değişimin farklı müzik türlerini temsil etmeye olan bağlılıklarını ve sürekli değişen türlere uyum sağladıklarını yansıttığını söyledi.