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10 memur alımı yapılacak

Osmaneli Belediye Başkanlığı 10 memur alımı yapacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2021 Salı 11:18
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10 memur alımı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Bilecik ili Osmaneli Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet  Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ilanda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla,  belirtilen  boş  kadroya  açıktan  atama  yoluyla  memur alımı yapacaktır.

Memur, zabıta memuru ve itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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