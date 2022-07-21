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100 kaymakam adayı alınacak

21 Temmuz 2022 Perşembe 14:15
100 kaymakam adayı alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  İçişleri Bakanlığı Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı’na 100 kaymakam adayı alınacak.
Sınav, 18 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak. Adaylar başvurularını, 2-09 Ağustos 2022 tarihleri arasında bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle veya mobil uygulamalarından veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022’dir.

Sınavın organizasyonu ve sınavın uygulanması tamamen ÖSYM’nin sorumluluğunda gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara, 34 sorudan oluşan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile 66 sorudan oluşan Alan Bilgisi Testi uygulanacak.

İlan metnini görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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