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111 iş yeri satışı yapacak

TOKİ, 149 konut ve 111 iş yeri satışı yapacak

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
01 Haziran 2021 Salı 17:32
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111 iş yeri satışı yapacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı, 35 ilde 149 konut ile 21 ilde 111 iş yerini 16-17 Haziran'da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak.

Konutlar; Aksaray, Adana, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bilecik, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Eskişehir, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tokat ve Uşak'ta satışa çıkarılırken;

İş yerleri ise Adana, Ankara, Amasya, Bilecik, Diyarbakır, Erzincan, Gaziantep, İstanbul, Kırşehir, Konya, Malatya, Manisa, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Siirt, Uşak, Trabzon, Yozgat ve Zonguldak'ta satılacak.

Satış ihalesiyle ilgili ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 01.06.2021 17:45
Anahtar Kelimeler:
TOKİKonutIş Yeri
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