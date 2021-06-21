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1309 sözleşmeli personel alınıyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Haziran 2021 Pazartesi 11:25
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1309 sözleşmeli personel alınıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Göç İdaresi Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere ilandaki  Ek-1  ve  Ek-2 sayılı tablolarda unvanı ve sayısı belirtilen toplam 1309 adet boş pozisyon için Giriş (Sözlü) sınavı ile sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Giriş sınavı başvuruları 21 Haziran 2021 tarihi saat: 10:00’da başlayıp 25 Haziran 2021 tarihi saat: 17:00’da sona erecek.

Sınava başvuruda aranan özel ve genel şartlar, başvuru yeri ve adresi ve sonraki aşamada atama ve sözleşme imzalamaya esas istenilecek belgelere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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