15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüslere denetim

İSTANBUL - 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda emniyet kemeri, takograf, lastik ve evrak denetimi gerçekleştirildi. Otobüs şoförü Ender Erbil, "Biz emniyet kemeri takın diyoruz yolcular çıkarıyor. Biz her dakika yolcuların başında olamıyoruz" dedi.



15 Temmuz Demokrasi Otogarı’ndan çıkış yapan şehirlerarası yolcu taşıyan otobüslere yönelik denetimler arttı. Otobüsler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından teker teker durduruldu. Otobüslerin evrakları kontrol edildi ardından yolculara emniyet kemeri takmalarına yönelik broşürler dağıtıldı. Trafik güvenliğini sağlamak amacıyla otobüslerde bulunan, hız aktivitelerini kaydeden ve şoförün toplam sürüş saatini hesaplayan dijital takograf cihazları kontrol edildi. Yetki belgesinin süresi biten bir otobüsün otogardan çıkışına izin verilmeyerek geri döndürüldü.





"YOLCULARIN BİLGİSİZLİĞİ VAR"



Otobüs şoförü Ender Erbil, "Kemer taktıklarında camdan dışarı fırlamıyorlar. Yolcularımıza emniyet kemerini takmaları gerektiğini söylediğimiz halde uygulamıyorlar. Biz emniyet kemeri takın diyoruz yolcular çıkarıyor. Biz her dakika yolcuların başında olamıyoruz. Yolcuların bilgisizliği var. Yolcuya söylediğimizde takmamak içini bizimle münakaşaya giriyor" dedi.



Otobüs şoförü Talip Akgül ise, "Bütün yolcuların emniyet kemerleri takılmadan yola çıkmıyoruz. İstanbul’dan Van’a gidiyoruz bu yüzden hata yapmadan herkesin memnun olacağı şekilde götürmek istiyoruz" dedi.



Yolcu Mustafa Öztürk, "Biz vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Seyir halinde emniyet kemeri takmazsak, ayağa kalkarsak ve şoför ile konuşursak kazaya sebebiyet veririz" diye konuştu.





"KEMER TAKMADAN HAREKET ETMİYORUZ"



Otobüs şoförü Caner Özer kazaları önlemek için yedek şoför sayısını arttırdıklarını söyleyerek "İstanbul’dan Artvin’e 3 şoför gidiyoruz. Artvin’de bir gün dinleniyoruz. Kemer takmadan hareket etmiyoruz. Tüm yolcularımızın kemeri takılı olması lazım" ifadelerini kullandı.