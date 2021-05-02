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15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi, 15 Mayıs itibariyle aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
02 Mayıs 2021 Pazar 13:17
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15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

Yurt dışından Türkiye'ye gelen yolculara, uçuşlardan 72 saat önce aldıkları PCR testini ibraz etme zorunluluğu bulunuyor. Alınan yeni kararla birlikte 15 ülkeden gelen yolculardan PCR testi talep edilmeyecek. Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde yer alan 'Türkiye'ye Seyahat' başlıklı bölümde yer alan açıklamada, "15 Mayıs 2021 tarihinden itibaren Hong Kong Özerk Bölgesi ile Çin, Tayvan, Vietnam, Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, Tayland, Güney Kore, İsrail, Japonya, Birleşik Krallık, Letonya, Lüksemburg, Ukrayna ve Estonya’dan Türkiye’ye gelen kişilerin Türkiye'ye girişlerinde PCR testi talep edilmeyecektir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsYurt DışıPCR Testi
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