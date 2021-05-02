15 ülkeden gelenlerden PCR testi istenmeyecek

Koronavirüs önlemleri kapsamında daha önce yurt dışından gelen yolcular için zorunlu olan PCR testi, 15 Mayıs itibariyle aralarında İngiltere, Ukrayna ve Çin'in de bulunduğu 15 ülkeden gelen yolculardan istenmeyecek.