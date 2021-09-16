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18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 
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18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Eylül 2021 Perşembe 10:33
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18 adet iş yeri 3 yıllığına kiraya veriliyor 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Osmaniye Belediyesi’ne ait 18 adet işyeri,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık İhale Usulüyle 30.09.2021 Perşembe günü saat 14:00’te Osmaniye Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda ihale yoluyla 3 yıllığına kiraya verilecektir.

İhale dokümanı ve ekleri Osmaniye Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Servisinde görülebilir veya 100,00 (yüz) TL bedelle satın alınabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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