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1960 darbesi mağdurları için kurulan komisyona başvurular başladı

27 Mayıs 1960 askeri darbe mağdurlarının zararlarının tazmini amacıyla kurulan komisyonuna başvurular başladı. Adalet Bakanı Yardımcısı ve Komisyon Başkanı Zekeriya Birkan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının ve mirasçılarının maddi-manevi zararlarının devlet tarafından tazmin edileceğini söyledi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Şubat 2021 Perşembe 15:36
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1960 darbesi mağdurları için kurulan komisyona başvurular başladı

ANKARA - Adalet Bakan Yardımcısı ve 27 Mayıs 1960 Askeri Darbe Mağdurlarının Zararlarının Tazmini Amacıyla Kurulan Komisyonun Başkanı Zekeriya Birkan, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Bahçelievler'de bulunan komisyon binasında basın toplantısı düzenledi. Birkan, 27 Mayıs 1960 darbesinin demokrasiye ve millet iradesine karşı yapılmış bir darbe olduğunu belirterek, darbe sonrasında kurulan Milli Birlik Komitesi'nin milletin iradesini hiçe saymanın yanında milletin bütün yönetim yetkilerine el koyduğunu söyledi.

'BU ÜLKEDE MİLLİ İRADE ESASTIR'

Türkiye'nin darbe ve vesayetler nedeniyle demokrasisini erken olgunlaştıramadığını kaydeden Birkan, "Demokrasilerde vesayete yer yoktur. Milletin vasiye ihtiyacı yoktur. 'Yeter söz milletin' diye başlayan demokrasi mücadelemiz 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bu güne kadar' sözüyle nihai hale gelmiştir. Bu ülkede milli irade esastır" dedi.

'MADDİ-MANEVİ ZARARLARI TAZMİN EDİLECEK'

Daha sonra komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Birkan, 27 Mayıs darbesi mağdurlarının başvurularını almaya başladıklarını ve başvuru sürecinin 3 ay devam edeceğinin belirterek, "Yüksek Soruşturma Kurulu ile Yüksek Adalet Divanı tarafından, haklarında soruşturma ve kovuşturma yürütülenlerden maddi ve manevi zararlarının hazine tarafından karşılanmasını isteyenler, mirasçıları veya vekilleri ya da kanunu temsilcileri komisyonumuza başvurabilecekler" diye konuştu.

Başvuruların doğrudan komisyona ve her il valiliğinden yapılabileceğini kaydeden Birkan, başvurularda her ne ad altında olursa olsun bir ücret alınmayacağını söyledi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
27 Mayıs 1960 Askeri Darbe MağdurlarıKomisyon
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