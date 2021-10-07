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2 işçinin cenazesi memleketlerine gönderildi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
07 Ekim 2021 Perşembe 14:57
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2 işçinin cenazesi memleketlerine gönderildi

HAKKARİ - HAKKARİ'de, dün bir maden ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden işçiler Fedai Büyüköztürk (51) ve Zekeriya Yıldız'ın (55) cenazeleri toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi. Ağır yaralı 1 işçinin de hastanede tedavisi sürüyor. 

Hakkari'ye 20 kilometre mesafede bulunan Üzümcü köyünde faaliyet gösteren özel bir firmaya ait çinko demir maden ocağında, dün saat 17.00 sıralarında göçük meydana geldi. İşçiler Fedai Büyüköztürk, Zekeriya Yıldız ve Bünyamin Gökalp toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda arama- kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Göçükten çıkarılan işçilerden Büyüköztürk ve Yıldız olay yerinde yaşamını yitirirken, Gökalp ise yaralı olarak ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Otopsi işlemleri tamamlanan işçiler Fedai Büyüköztürk, Zekeriya Yıldız bugün Hakkari Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla toprağa verilmek üzere memleketleri Adana'ya gönderildi. Yaralı Gökalp'in hastanedeki tedavisi sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
HakkariMaden Ocağı
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