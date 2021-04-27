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23 Akademik Personel Alınacak

İzmir Bakırçay Üniversitesi 23 Öğretim Görevlisi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Nisan 2021 Salı 11:18
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23 Akademik Personel Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İzmir Bakırçay Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve İzmir Bakırçay Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alacaktır. 

Adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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