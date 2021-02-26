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23 sözleşmeli personel alınacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi 23 sözleşmeli personel alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Şubat 2021 Cuma 11:55
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23 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacak.

İlanda belirtilen kadrolar için aranan şartlar, sözleşme için gerekli bilgiler ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 26.02.2021 12:02
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