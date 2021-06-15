Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1451
ALTIN
512.648
DOLAR
8.5371
STERLİN
12.0551
EURO
10.3692
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225...

27 Öğretim Üyesi Alınacak

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi 27 Öğretim Üyesi alıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Haziran 2021 Salı 11:19
1 Okunma
27 Öğretim Üyesi Alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ilanda belirtilen fakülte ve bölümlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 23. 24. ve 26. maddeleri ile 12.06.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’ nin yürürlükteki ilgili maddelerine ve Üniversitemizin ‘Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine’ göre öğretim üyesi alacaktır.

İstekliler başvurularını şahsen Rektörlüğün Yazı İşlerine - Fakülte Dekanlığına yapacaklardır. Posta ve e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına alınacak adaylarda aranan özel/genel şartlara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 15.06.2021 11:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak
Akademik Personel Alınacak
Akademik Personel Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
Sürekli işçi kadrosuna 225 Temizlik Görelisi Alınacak
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans