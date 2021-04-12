29 araç ihale usulü ile satılıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; İstanbul Anadolu Yakası Milli Emlak Dairesi, ilanda nitelikleri belirtilen araçları hizalarında belirtilen tarih ve saatte 2886 s. Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca "Açık Teklif Usulü" ile satışını gerçekleştirecek.



Araçların ihale başlangıç fiyatları 10 bin TL ile 100 bin TL arasında değişmekte olup, ihale yeri, tarihi ve ihaleye katılacak olan isteklilerin yerine getirmesi gerekli şartlar ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz.