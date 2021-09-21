3 adet işyeri satışa sunuldu 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası mülkiyetindeki 3 adet iş yeri ihale ile satılacak.

Artuklu İlçesi Şar Mahallesindeki Mardin Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında bulunan iş yerlerinin satış ihalesi, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.30’da kapalı zarf usulüyle yapılacak.

İhale şartnamesi 200 Türk Lirası karşılığında 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00’de kadar Mardin Ticaret ve Sanayi Başkanlığından temin edilebilecek.

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