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3 adet işyeri satışa sunuldu 

Mardin Ticaret ve Sanayi Odası'ndan iş yeri satışı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Eylül 2021 Salı 09:27
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3 adet işyeri satışa sunuldu 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mardin Ticaret ve Sanayi Odası mülkiyetindeki 3 adet iş yeri ihale ile satılacak.

Artuklu İlçesi Şar Mahallesindeki Mardin Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında bulunan iş yerlerinin satış ihalesi, 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.30’da kapalı zarf usulüyle yapılacak.

İhale şartnamesi 200 Türk Lirası karşılığında 22 Eylül 2021 Çarşamba günü saat 14.00’de kadar Mardin Ticaret ve Sanayi Başkanlığından temin edilebilecek. 

İlanı görüntülemek için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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