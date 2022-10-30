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3 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda yangÄ±n

Adanaâ€™da 3 katlÄ± bir apartmanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda Ã§Ä±kan yangÄ±n, itfaiye ekibinin mÃ¼dahalesiyle sÃ¶ndÃ¼rÃ¼ldÃ¼. YangÄ±nda yaralanan olmazken, dairedeki eÅŸya kullanÄ±lamaz hale geldi.

30 Ekim 2022 Pazar 17:15
3 katlÄ± binanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda yangÄ±n

ADANA, (DHA)

Ã‡ukurova ilÃ§esi YÃ¼zÃ¼ncÃ¼yÄ±l Mahallesiâ€™ndeki 3 katlÄ± bir apartmanÄ±n Ã§atÄ± katÄ±nda saat 14.00 sÄ±ralarÄ±nda yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. HenÃ¼z belirlenemeyen bir nedenle baÅŸlayan yangÄ±n, kÄ±sa sÃ¼rede tÃ¼m daireyi sardÄ±. Alevleri gÃ¶ren mahallelinin ihbarÄ±yla adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangÄ±nÄ± diÄŸer dairelere sÄ±Ã§aramadan kontrol altÄ±na alÄ±p, sÃ¶ndÃ¼rdÃ¼. O anlar bir vatandaÅŸÄ±n cep telefonu kamerasÄ±na yansÄ±dÄ±. YangÄ±nda yaralanan olmazken, dairedeki eÅŸyaÂ kullanÄ±lamaz hale geldi. KÄ±sa sÃ¼reli paniÄŸe neden olan yangÄ±nÄ±n Ã§Ä±kÄ±ÅŸ nedeniyle ilgili inceleme baÅŸlatÄ±ldÄ±.

YENÄ° Ã‡AÄžRI GAZETESÄ°

Anahtar Kelimeler:
AdanaÃ§atÄ± KatÄ±MÃ¼dahale
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