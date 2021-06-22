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400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
22 Haziran 2021 Salı 11:03
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400.000 kg kayra cins buğdayın satışı yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Torbalı Belediyesine ait arazilerin ekiminden elde edilen 400.000 KG kayra cins buğdayın satış  işi ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereğince Açık Teklif  usulü  ile satışı yapılacaktır.

İhale 29.06.2021 Salı günü saat 14:00’ de Torbalı Belediyesi Encümen  Salonunda  yapılacaktır.

29.06.2021 Salı günü İhale konusu satılacak buğdayın muhammen bedeli, Geçici teminat tutarı ve miktarına buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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