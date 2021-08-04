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5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ağustos 2021 Çarşamba 10:09
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5 Adet Taşınmaz İhaleyle Satışa Sunuluyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Safranbolu Milli Emlak Müdürlüğü 5 adet taşınmazı ihaleyle satışa sunuyor. 

Taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca açık teklif usulüyle Safranbolu Hükümet Konağı Kaymakamlık Toplantı odasında toplanacak ihale komisyonu huzurunda yapılacaktır.

İhaleler ile ilgili şartname ve ekleri mesai saatleri içerisinde Safranbolu Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği'nde ücretsiz olarak görülebilir.

İhaleyle ilgili ayrıntılı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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