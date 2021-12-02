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500 sözleşmeli personel alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
02 Aralık 2021 Perşembe 11:29
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500 sözleşmeli personel alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı, taşra teşkilatı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2’inci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) olmak üzere toplam 500 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Başvurular elektronik ortamda 7-17 Aralık 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar başvurularını Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirecek.


Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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