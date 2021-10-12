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58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı

Çankaya ve Yenimahalle'de 58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
12 Ekim 2021 Salı 11:07
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58 adet kamu konutu satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara'nın Yenimahalle ve Çankaya ilçelerinde bulunan kamu konutları, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde oluşturulacak Komisyonlar huzurunda, 2886 sayılı Kanununun 45. maddesi uyarınca açık teklif usulü ile ayrı ayrı satılacak. 

İhale 26 ve 27 Ekim 2021 tarihlerinde Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, İzmir 1 Caddesi No: 35 Kızılay adresinde gerçekleştirilecek. İhale şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hisar Emlak Müdürlüğünde görülebilir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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