Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 19
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1442
ALTIN
509.019
DOLAR
8.5174
STERLİN
12.0299
EURO
10.3247
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor
72 adet işyeri 10...
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu...
27 Öğretim Üyesi Alınacak
27 Öğretim Üyesi Alınacak
10 memur alımı yapılacak
10 memur alımı yapılacak

72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor

Isparta Belediye Başkanlığı 72 adet işyerini 10 yıllığına kiraya veriyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Haziran 2021 Çarşamba 10:47
0 Okunma
72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Isparta Belediye Bakanlığı'na ait olan ve ilanda dökümü yazılı olan taşınmaz üzerindeki Isparta Ticaret ve Kültür Merkezinde bulunan 72 Adet bağımsız bölümün tamamının bir bütün olarak(Ekli Listede Bulunan) taşınmazların işletilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile 10(on) yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarılacak.

İhale  25/06/2021 Cuma günü saat 14:30 da Belediye Encümen Salonu'nda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
Antalya'da 47 kamu konutu satışa çıkarılıyor
TBMM'ye girişte 'aşı kartı' uygulaması başladı
TBMM'ye girişte 'aşı kartı' uygulaması başladı
Bakan Kurum: 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
Bakan Kurum: 2684,5 metreküp müsilajı bertarafa gönderdik
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans