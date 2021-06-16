72 adet işyeri 10 yıllığına kiraya veriliyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Mülkiyeti Isparta Belediye Bakanlığı'na ait olan ve ilanda dökümü yazılı olan taşınmaz üzerindeki Isparta Ticaret ve Kültür Merkezinde bulunan 72 Adet bağımsız bölümün tamamının bir bütün olarak(Ekli Listede Bulunan) taşınmazların işletilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c Maddesine Göre Açık Artırma Usulü ile 10(on) yıllığına kiralanmak üzere ihaleye çıkarılacak.

İhale 25/06/2021 Cuma günü saat 14:30 da Belediye Encümen Salonu'nda yapılacaktır.

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler ve diğer bilgilere buradan ulaşabilirsiniz