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747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı

Van'da, yılbaşından beri 747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
26 Nisan 2022 Salı 11:34
747 operasyonda 44 terör şüphelisi tutuklandı

VAN - Van'da, jandarma ekiplerince yılbaşından bu yana yapılan 747 operasyonda 'terör örgütüne üye olmak', ' terör örgütüne yardım yataklık' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından gözaltına alınan 148 şüpheliden 44'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele harekatı kapsamında yılbaşından bu yana 747 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mauser piyade tüfeği, 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 el bombası, 1 EYP, 231 fişek, 10 akü, 14 şarjör, 168 metre kablo, 60 metre tel ve EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi. 'Terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek', 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 148 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 44'ü hakimlikçe tutuklandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanOperasyonTerör şüphelisi
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