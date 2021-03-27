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9 Öğretim Üyesi-Öğretim Görevlisi alınacak

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi-Öğretim Görevlisi alacak

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Mart 2021 Cumartesi 11:47
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9 Öğretim Üyesi-Öğretim Görevlisi alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ilanda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’’ ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi tam zamanlı öğretim elemanı alacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 27.03.2021 11:52
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