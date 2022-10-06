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Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

06 Ekim 2022 Perşembe 15:09
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümüne 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddeleri uyarınca unvanı ve nitelikleri belirtilen kadroya Öğretim Görevlisi alınacaktır. (Adayların Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması ve Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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