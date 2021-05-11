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Ağaçlandırma hizmeti alınacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
11 Mayıs 2021 Salı 11:47
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Ağaçlandırma hizmeti alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Karayolları 8. Bölge Müdürlüğü 84 (Bingöl) Şube ve 86 Tunceli Şube Şefliklerine bağlı yolların kavşak, orta refüj, yarma ve dolgu şevleri ile yol kenarlarındaki ağaç ve çalıların sulanması işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. 

İhale 7 Haziran 2021 günü saat 10:00’da İhaleler Başmühendisliği’nde gerçekleşecek.

Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  

İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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