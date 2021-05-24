Ağrı Dağı'ndan gelen sel sularıyla kapanan Iğdır-Nahçıvan yolu, 5 saatte açıldı

IĞDIR

Meteoroloji 12'nci Bölge Müdürlüğü'nün kuvvetli rüzgar, fırtına ve sel uyarısı yaptığı Iğdır’da, dün saat 21.00 sıralarında etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika yağan yağmur, kent merkezi ile ilçe ve köylerinde etkili oldu. Aralık ilçesi Gödekli köyü mevkisinde, Ağrı Dağı'ndan gelen sel suları ile çamur ve dev kaya parçaları, Iğdır ile Nahçıvan arasında ulaşımın sağlandığı yola aktı. Tonlarca çamur ve kaya parçaları nedeniyle yol, ulaşıma kapanırken, bazı sürücüler de araçlarıyla yolda kaldı. Sürücülerin ihbarıyla bölgeye İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Sel nedeniyle Dilucu Sırın Kapısı'na 40 kilometre uzaklıkta ulaşıma kapanan yolun temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

BAŞKAN GÜZELKAYA: BÜYÜK AFET YAŞADIK

Iğdır’ın Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, sel nedeniyle ulaşıma kapanan uluslararası Iğdır-Nahçıvan yolunda birçok aracın çamura saplandığı, can kaybı ya da yaralanma olmaması ile teselli bulduklarını söyledi. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştuğunu belirten Güzelkaya, "Saat 21.00 sıralarında yoğun bir yağışın ardından oluşan afet, Türkiye'nin çatısı olan Ağrı Dağı'ndan geldi. Kara yolu çamur ve kaya parçaları ile kapandı. Allah beterinden korusun. Şükürler olsun ki can kaybımız yok. İlçemiz ve bazı köylerde hasar oluştu. İlçenin altyapısı ve içme suyu şebekesinde de hasar oluştu. İnşallah en kısa sürede üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

YOL GECE AÇILDI

Tonlarca çamur ve kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan Iğdır-Nahçıvan yolunda, temizlik çalışmaları uzun süre devam etti. Karayolları Iğdır 184'üncü Şube Şefliği personelinin iş makineleriyle yaptığı çalışmalar sonucu yolda ulaşım, saat 02.00'den itibaren sağlanmaya başlandı. Yolu yaklaşık 5 saatte ulaşıma açan ekipler, sabaha kadar biriken çamur ve taş yığınlarını temizledi. Karayolları ekipleri, olası sele karşı yol kenarına da set yapmaya başladı.