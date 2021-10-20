Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi 15 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitenin web sayfasında yayınlanan Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru İçin Gerekli Koşullar ve Uygulama Esaslarının ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan Öğretim Üyesi istihdam edecek.

İlanla ilgili tüm bilgilere Üniversitenin https://www.agri.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Öğretim Üyesi kadrosu için son başvuru tarihi 2 Kasım 2021’dir.

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