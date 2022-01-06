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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
06 Ocak 2022 Perşembe 10:57
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere sözlü sınav ile 4.175 sözleşmeli personel alınacak.

Adaylar başvurularını 10 - 20 Ocak 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı - Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak gerçekleştirecekler. Duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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