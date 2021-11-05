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Akademik Personel Alınacak 

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
05 Kasım 2021 Cuma 11:31
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Akademik Personel Alınacak 

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Türk Hava Kurumu Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği ile Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca ilanda nitelikleri belirtilen kadrolara Öğretim Elemanı alımı yapacak.

Adayların, 5 Kasım 2021 - 19 Kasım 2021 tarihleri arasında Üniversitenin Personel Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. 

Akademik personel alımı ile ilgili detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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