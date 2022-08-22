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Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:58
Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Akdeniz Üniversitesi  akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Akdeniz Üniversitesi Akademik Yükseltme ve Atama Kriterlerinin ilgili maddeleri ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlayanlardan öğretim üyesi alınacaktır. Başvurular Üniversitenin Personel Daire Başkanlığına şahsen yapılacaktır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihte başlayıp 5 Eylül 2022 Pazartesi günü mesai bitiminde sona erecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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