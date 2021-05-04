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Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Mayıs 2021 Salı 12:18
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Aksaray Üniversitesi 30 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Aksaray Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği uyarınca, ilanda unvanı ve nitelikleri belirtilen kadrolara öğretim üyesi alacak.

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ve Üniversitenin Personel Daire Başkanlığı web sayfası (http://personel.aksaray.edu.tr/tr) Bilgi/Belge bölümünde yayınlanan Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ile bu ilanda belirtilen özel şartlara haiz olmaları zorunludur.

Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi alımlarında aranan özel/genel şartlar, başvuru tarihi, yerli, şekli ve diğer ayrıntılara buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

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