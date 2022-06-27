Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 34
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.535,64
ALTIN
986,77
DOLAR
16,73
STERLİN
20,52
EURO
17,70
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme...
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Kütahya'da TOKİ Konutları Satılacak
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 23 Öğretim Üyesi Alacak
Sivas Bilim ve Teknoloji...
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B Programcı alım ilanı
Eskişehir Teknik Üniversitesi 4/B...

Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
27 Haziran 2022 Pazartesi 15:12
Ali Erbaş: Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi rica ediyorum

MANİSA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Türkiye 2022 Yılı Yaz Kuran Kursları açılış töreninde yaptığı konuşmada "Çocukları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi, kırmamanızı rica ediyorum" dedi.

Manisa'da 2022 Yılı Yaz Kuran Kursları'nın açılış töreni yapıldı.  Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Manisa İl Müftüsü Mustafa Soykök katıldı. Törende Kur'an tilaveti ve okunan ilahilerin ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, çocuklarını ve gençlerini ihmal eden milletlerin yarınlarından asla emin olamayacağını belirterek, şunları söyledi:

​ "Çocuklarımız, millet olarak bizim en kıymetli sermayemiz, en önemli istikbal güvencemizdir. Çocuklarının fikri, vicdani ve ahlaki eğitimlerine gerekli özeni göstermeyen bir toplumun, gelecek ümidinin olması mümkün değildir. Bu anlamda yapmamız gereken, çocuklarımızı hayat kılavuzumuz Kur'an'la buluşturmaktır. Güzel ahlak abidesi sevgili peygamberimizle tanıştırmaktır. Hayata anlam katan milli ve manevi değerlerimizle kuşandırmaktır. Onları İslam'ın güzel ahlak ilkeleriyle donatarak kendileriyle, çevreleriyle ve bütün varlık alemiyle barışık, onurlu bir hayat yaşamalarının imkanını oluşturmaktır. Yüce dinimiz İslam'ın inanç esaslarını, temel dini bilgileri, ibadetleri ve ahlaki değerleri, neşeli ve eğlenceli bir kurs atmosferinde öğrenecekler. Birlik ve beraberliği, kardeşliği, dürüstlüğü, sevgiyi, saygıyı öğrenecekler. Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ahlakını özümseyecekler. Caminin huzur veren ortamında Kur'an'ın bereket iklimiyle ruhlarına iman, hakikat ve merhamet tohumları ekecekler. O tohumlar filizlenecek, boy verecek ve huzur bahçelerine dönüşecek ve o bahçe, yarının yollarında çocuklarımıza istikamet verecek. Onlar için manevi bir sığınak olacak. Darda kaldıklarında gönüllerine ferahlık verecek. Sıkıntılarına, dertlerine onun ışığında çare arayacaklar. Musibetle karşılaştıklarında onunla teselli bulacaklar. Daha da önemlisi, gençlerin zihinlerini bulandıran sapkın ideolojiler karşısında onlar için bir kalkan olacak."

'BIRAKIN CAMİLERİMİZ ÇOCUKLARLA ŞENLENSİN'

Çocukların Kuran'a ve camiye alışmaları ve sevmelerindeki en büyük sorumluluğun ailelerinde olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu:

"Çocuklarınızı yaz kurslarımıza yönlendirerek, teşvik edip, isteklendirerek Kur'an eğitimine dair güçlü bir motivasyon sağlamalısınız. Onları her sabah güler yüzle, sevgiyle, şefkatle kursa hazırlamalısınız. Elbette çocuklar, camide gülüp oynayacak, koşup gürültü yapacaklardır. Bu, onların en doğal hakkı ve en temel gıdalarıdır. Çünkü çocuklar oyunla, eğlenceyle ve neşeyle büyürler. Onlardan bir yetişkin tavrı beklemek doğru olmaz. Bırakın, camilerimiz çocuklarla şenlensin. Camilerimiz, en güzel hatıraların mekanı olarak çocuklarımızın zihninde yer etsin. Sizler onlara güzelce rehberlik etmelisiniz. Unutmamalısınız ki çocuklar, sevgi, saygı, sabır, nezaket ve zarafet gibi güzel ahlak ölçülerini sizlerin şahsında öğrenip, benimseyeceklerdir. Tabii, bu eğitim sürecinde çocukların cami ve ibadet adabını öğrenmelerini önemsiyoruz. Hocalarımız bu hususta gerekenleri mutlaka yapacaktır. Fakat çocuklar, yine de her fırsatta gülüp eğlenecekler, koşup oynayacaklardır. Onları söz ve hareketlerinizle incitmemenizi, kırmamanızı rica ediyorum"

DHA

Anahtar Kelimeler:
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşçocuklar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
Malatya'dan 107 kaçak göçmen daha uçakla ülkelerine gönderildi
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye
Rize-Artvin Havalimanı'ndan ilk yurt dışı seferi Cidde'ye
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
Samsun'da maden ocağı işletme ruhsatı açık artırma ile satışa çıkarıldı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans