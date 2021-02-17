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Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
17 Şubat 2021 Çarşamba 11:23
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Altındağ'da kat karşılığı konut inşaatı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara ili, Altındağ ilçesi, Hacettepe (Şükriye) Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Altındağ Belediyesine ait ilanda işin adı, imar ve inşaat durumları belirtilen taşınmaz üzerinde, kat karşılığı yaptırılacak olan Konut İnşaatı işi, şartnamesi esasları dahilinde 2886 sayılı Devlet ihale Kanunun 35/a (36. Maddesine göre) kapalı teklif usulü ile ihaleye çıkartıldı.

İhaleyle ilgili detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz

İLAN.GOV.TR

Son Güncelleme: 17.02.2021 11:48
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