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Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
10 Mayıs 2021 Pazartesi 13:19
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Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre; Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Anıt Emlak Müdürlüğü tarafından Ankara Bala'da 110 adet tarla satışa çıkarıldı.

Tarlaların satış ihaleleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde ilanda belirtilen saatlerde,  Ankara Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Başkent Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İhale Salonunda Anıt Emlak Müdürlüğünce oluşturulacak komisyonca yapılacak.

Detaylı bilgi için tıklayınız

İLAN.GOV.TR

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