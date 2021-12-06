Ankara'da iş bırakan sağlık çalışanları güvercin uçurdu

ANKARA - ANKARA'da Türkiye Kumu-Sen'e bağlı Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, hekimlere yönelik zam düzenlemesinin tüm sağlıkçılara uygulanmasına ilişkin taleplerini iş bırakıp, güvercin uçurarak iletti.



Türk Sağlık-Sen üyesi sağlık çalışanları, İbni Sina Hastanesi önünde bir araya gelerek TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sonuna bırakılan zam düzenlemesinin sadece hekimleri kapsamasına tepki gösterdi. Sağlık çalışanları pankart açıp, slogan atarak düzenlemenin tüm sağlık çalışanlarına yönelik yapılmasını istedi. Türk Sağlık-Sen Üniversiteler Şube Başkanı Alparslan Cenk Kocabaş, sağlık çalışanlarının tamamının ücretlerine zam yapılması için başlatılan mücadelede önce açıklama yaptıklarını daha sonra işe 1 saat geç gitme eylemi yaptıklarını, bugün de iş bırakma eylemi gerçekleştirdiklerini söyledi.



Hekimlere yapılan zamma karşı çıkmadıklarını söyleyen Kocabaş, "Bizim talebimiz ve tüm sağlık çalışanlarının beklentisi; makul, sürdürülebilir ve kalıcı bir ücret politikasının benimsenmesi, sağlık çalışanlarımızın tamamının bundan faydalanmasıdır. Doktorlarımız zammı hak ediyorlar, yapılsın, bir itirazımız olmaz, olamaz. Bizim isteğimiz, tüm sağlık çalışanlarının ücretlerinin arttırılmasıdır. Çünkü sağlık çalışanlarımızın tamamı ekonomik sıkıntı yaşamaktadır. Çünkü tüm sağlık çalışanlarının ücretleri erimiştir. 1 günde hem açıklanıp hem de TBMM'de kabul edilen düzenleme eksik olmuştur. Pandemide omuz omuza cephede savaş veren kahramanlar, tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan devletine ve milletine hizmet eden cefakarlar, kısacası cefanın talipleri sağlık çalışanlarımızın tamamıdır. Ayrı gayrı olmaz. Sağlık çalışanları bir bütündür. Sağlık hizmetleri bir ekip işi olduğuna göre bu ekibin her bir çalışanı değerlidir. Biz de çalışanlara bir bütün olarak bakarız. Ne ayrımcılığı kabul ederiz ne de ekonomik kayıplarımızın görmezden gelinmesine razı oluruz" dedi.



Sağlık çalışanları, basın açıklamasının ardından taleplerinin yazılı olduğu not kağıtlarını ayaklarına bağladıkları güvercinleri uçurdu.