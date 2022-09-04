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Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor

04 Eylül 2022 Pazar 01:44
Ankara Medipol Üniversitesi Akademik Personel alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Medipol Üniversitesi’nin ilanda belirtilen akademik birimlerine; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” Öğretim Üyesi ve Öğretim Elemanları alınacaktır.

Başvurular 16.09.2022 günü saat 17:00’ye kadar ilandaki üniversite adresine şahsen yapılacaktır. İlanda belirtilen kadrolar ile ilgili bilgilere üniversite web sayfası www.ankaramedipol.edu.tr den ulaşılabilir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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