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Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
08 Mayıs 2022 Pazar 13:10
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmi Gazetede “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca aşağıda belirtilen Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Esasları’nın ilgili maddeleri uyarınca profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacaktır.

Başvurular, ilanın Resmî Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde elektronik ortamda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi https://basvuru.asbu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek olup adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltme Esaslarında belirtilen koşulları sağlamaları ve ilan şartını taşımaları gerekmektedir. Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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