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Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak

28 Ekim 2022 Cuma 14:46
Ankara Üniversitesi 175 Öğretim Üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, akademik birimlerde açık bulunan kadrolara 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre 175 Öğretim Üyesi alacak.

Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak. Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların “Ankara Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atama ve Yükseltme Asgari Koşulları”nda belirtilen niteliklere sahip olmaları gerekmektedir. Son başvuru tarihi 15 Kasım 2022'dir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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