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Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

19 Temmuz 2022 Salı 14:15
Ankara Üniversitesi Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre;  Ankara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve Tıp Fakültesi Hastanelerinde istihdam edilmek üzere;
Çalıştırılacak Pozisyonun Unvanı ve Sayısı: "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik"in 8. maddesi uyarınca Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere sözlü sınavla toplam 9 (Dokuz) personel alınacaktır.

Başvuruda bulunacaklar bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığının web sayfasından 19/07/2022-02/08/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar sadece online başvuru yapılacaktır. Adayların şahsen veya posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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