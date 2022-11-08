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Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır

08 Kasım 2022 Salı 15:19
Atatürk'ün Dolmabahçe'deki odası bakım sonrası 10 Kasım'a hazır

İSTANBUL - Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatını kaybettiği Dolmabahçe Sarayı'ndaki odası yapılan bakım ve onarımın ardından 10 Kasım törenine hazır hale getirildi.

Atatürk'ün hayatını kaybettiği  Dolmabahçe Sarayı'ndaki 71 numaralı oda Ağustos ayında Milli Saraylar Başkanlığı tarafından bakım ve onarıma alınmıştı. Çalışmalarla önce odanın tavan etekleri ve duvar yüzeyleri fotoğraflandı, hasar tespiti yapıldı. Ardından odanın tavan ve duvarlarındaki mimari süslemelerde yüzey temizliği başlatıldı. Temizlik işlemlerinin yanı sıra tavanda ve duvarda zaman içerisinde oluşan çatlaklar ve boya kalkmaları elden geçirildi. Çalışmalar sırasında Mustafa Kemal Atatürk'ün yatak odası takımı, masa saati ve 'dört mevsim' adlı yağlıboya tablosu ziyaretçiler tarafından görülebilecek şekilde, şeffaf kaplama malzemesiyle koruma altına alınmıştı. Bugün itibariyle şeffaf kaplamalar kaldırılarak oda eski haline getirildi. 3 aylık süren çalışmalar sonucunda 10 Kasım törenine hazır hale getirildi.  

Milli Saraylar Başkanlığı Restorasyon Daire Başkanı Gökşen Canıyılmaz çalışmaların yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirterek "İlk önce hasar tespit çalışmalarına başladık. Fotoğraflama yöntemini kullandık. Milli Saraylar'a bağlı 12 kişilik bir ekiple işe başladık. İlk olarak kuru temizlikle çalışmalarımız başladı. Vakumlu restorasyon süpürgesiyle toz temizliğini yaptık. Çünkü yüzeyde birikmiş bir kir tabakası vardı. Arkasından saf su ve pamuk yardımıyla nemli temizliğe başladık. Zaman içerisinde oluşan çatlakları kontrol atlına alabilmek için enjeksiyon sistemiyle doldurduk. Malum burası 19. yüzyıl ve açık teşrifli bir saray olduğumuz içinde odada bulunan tüm objeleri koruma altına almıştık. Arkasından buradaki işlemimizi tamamladıktan sonra eserleri yine orijinal yerlerinde teşrife hazır hale getirdik" dedi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Atatürk10 KasımDolmabahçeOdası
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