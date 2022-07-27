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Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak

27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:42
Atatürk Üniversitesi 100 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri Üniversitenin Özel Bütçesinden karşılanmak üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 100 sözleşmeli personel alacak.

Adayların, https://www.atauni.edu.tr// web adresinde "Duyurular" kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete' de yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) ilanda belirtilen müracaat birimlerine şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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