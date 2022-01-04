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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Yağmur TANYILDIZ
Yağmur TANYILDIZ
04 Ocak 2022 Salı 12:03
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Aydın Adnan Menderes Üniversitesi sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' da yer alan ek 2'nci maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alacak.

Başvuru yapacak adayların, https://idari.adu.edu.tr/db/personel/default.asp?idx=333330 internet adresinde bulunan Sözleşmeli (657 S.K. 4/B ) Personel İşlemleri başlığı altındaki Başvuru Formunu eksiksiz şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası 3. Kat Personel Daire Başkanlığı Efeler / AYDIN adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

İLAN.GOV.TR

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