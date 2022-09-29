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Bakan Akar, 8'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda sancak teslim etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şırnak'taki 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda sancak teslim törenine katıldı.

29 Eylül 2022 Perşembe 15:27
Bakan Akar, 8'nci Hudut Alay Komutanlığı'nda sancak teslim etti

ANKARA - Bakan Akar; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ile birlikte Şırnak'ta, Vali Osman Bilgin, 2'nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Akar, TSK komuta kademesi ile Cizre'deki Korgeneral Refik Kurttekin Kışlası'na geçti. Akar, 'Demir Pençe Tugayı' olarak bilinen 172'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'na bağlı, 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nda sancak verme törenine katıldı. Akar'ın hudut kartallarını selamlamasının ardından sancak kıtası, sancağı tören platformuna getirdi. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunduğu törende 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın tarihçesi ve Alay Komutanı Albay Bülent Barış Sarp'ın biyografisi okundu. 


'CUMHURBAŞKANIMIZ ADINA TESLİM EDİYORUM'

Sancağın bulunduğu platforma gelen Milli Savunma Bakanı Akar, "Albay Sarp, size ve 8'inci Hudut Alay Komutanlığı'nın mensuplarına, kutsal bir emaneti tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak, yüce Türk milletinin alayınız şerefine emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsalidir. Türk ordusu, tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmiş, onun uğruna nice şehitler vermiştir. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Onu şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti, Sayın Cumhurbaşkanımız adına Milli Savunma Bakanı olarak size teslim ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.


Akar, sancağı öperek Albay Sarp'a teslim etti. Albay Sarp'ın öperek sancağı teslim almasının ardından tören Bakan Akar'ın sancak ilk teslim tutanağını onaylamasıyla sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan Akar8nci Hudut Alay KomutanlığıSancak
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