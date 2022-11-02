Bakan Akar ve kuvvet komutanlarÄ± sÄ±nÄ±r hattÄ±nda

ANKARA - Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Hakkari'de sÄ±nÄ±r birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.



Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Atilla GÃ¼lan ile Hakkari'ye geldi.Â Selahaddin EyyÃ¼bi HavalimanÄ±'nda 2'nciÂ Ordu KomutanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak ve diÄŸer yetkililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Akar ve komutanlar, helikopterlerle sÄ±nÄ±r hattÄ±na geÃ§ti.Â Bakan Akar'Ä±n beraberindeki komuta kademesi ile sÄ±nÄ±r birliklerdeÂ inceleme ve denetlemeleri sÃ¼rÃ¼yor.Â