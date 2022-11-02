Galeriler Videolar Yazarlar Ä°Åž Ä°LANLARI
Antalya 24
aÃ§Ä±k
Gazete SayfalarÄ± GÃœNCEL RÃ¶portaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Ã–ne Ã‡Ä±kan ManÅŸet KÃ¼ltÃ¼r ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÃœRKÄ°YE SAÄžLIK
BÄ°ST
4.092,16
ALTIN
991,07
DOLAR
18,62
STERLÄ°N
21,44
EURO
18,45
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi akaryakÄ±t ve servis istasyonu alanÄ±nÄ± ihaleyle satacak
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi akaryakÄ±t...
SelÃ§uklu Belediyesi'nden arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
SelÃ§uklu Belediyesi'nden arsa satÄ±ÅŸ...
Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30...
Ege Ãœniversitesi 113 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Ege Ãœniversitesi 113 Ã–ÄŸretim...

Bakan Akar ve kuvvet komutanlarÄ± sÄ±nÄ±r hattÄ±nda

02 KasÄ±m 2022 Ã‡arÅŸamba 15:23
Bakan Akar ve kuvvet komutanlarÄ± sÄ±nÄ±r hattÄ±nda

ANKARA - Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Hakkari'de sÄ±nÄ±r birliklerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar,Â Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral YaÅŸar GÃ¼ler, Kara Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri KomutanÄ± Oramiral ErcÃ¼ment TatlÄ±oÄŸlu ve Hava Kuvvetleri KomutanÄ± Orgeneral Atilla GÃ¼lan ile Hakkari'ye geldi.Â Selahaddin EyyÃ¼bi HavalimanÄ±'nda 2'nciÂ Ordu KomutanÄ± Orgeneral Metin GÃ¼rak ve diÄŸer yetkililer tarafÄ±ndan karÅŸÄ±lanan Akar ve komutanlar, helikopterlerle sÄ±nÄ±r hattÄ±na geÃ§ti.Â Bakan Akar'Ä±n beraberindeki komuta kademesi ile sÄ±nÄ±r birliklerdeÂ inceleme ve denetlemeleri sÃ¼rÃ¼yor.Â 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Bakan AkarKuvvet KomutanlarÄ±SÄ±nÄ±r HattÄ±
Yorumlar
Avatar
AdÄ±nÄ±z
Yorum GÃ¶nder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak Ã¼zere yÃ¶neticiye iletilmiÅŸtir.×
Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.Dikkat! SuÃ§ teÅŸkil edecek, yasadÄ±ÅŸÄ±, tehditkar, rahatsÄ±z edici, hakaret ve kÃ¼fÃ¼r iÃ§eren, aÅŸaÄŸÄ±layÄ±cÄ±, kÃ¼Ã§Ã¼k dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼cÃ¼, kaba, mÃ¼stehcen, ahlaka aykÄ±rÄ±, kiÅŸilik haklarÄ±na zarar verici ya da benzeri niteliklerde iÃ§eriklerden doÄŸan her tÃ¼rlÃ¼ mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk iÃ§eriÄŸi gÃ¶nderen Ãœye/Ãœyelerâ€™e aittir.
Ä°lgili Haberler
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi akaryakÄ±t ve servis istasyonu alanÄ±nÄ± ihaleyle satacak
Denizli BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediyesi akaryakÄ±t ve servis istasyonu alanÄ±nÄ± ihaleyle satacak
SelÃ§uklu Belediyesi'nden arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
SelÃ§uklu Belediyesi'nden arsa satÄ±ÅŸ ihalesi
Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
Giresun Ãœniversitesi RektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ 30 Ã–ÄŸretim Ãœyesi alacak
%uFEFF
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Ä°lanlar
    Copyright © 2022 - TÃ¼m haklarÄ± saklÄ±dÄ±r.
    KÃ¼nye Ä°letiÅŸim Sitene Ekle
    Web Tasar%u0131m: GNS Ajans