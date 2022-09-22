Bakan Soylu İRAP toplantısına katıldı

İSTANBUL - İstanbul'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun başkanlığında İl Afet Risk Azaltma Planı-Hazırlık ve İzleme Süreci Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.



İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) binasında düzenlenen toplantıda konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla İstanbul'umuzda; Mart 2021'de, Afad İl Müdürlüğümüz koordinasyonunda; Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıklarımız, kaymakamlarımız, bilim insanlarımız, kamu kurum ve kuruluşlarımız, STK'larımız ve üniversitelerimiz ile el ele verdik. Şehrimizin geleceği adına tarihi bir adım attık Ve İRAP hazırlık çalışmalarımıza başladık. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz 2 çalıştay ve 112 toplantı sonucunda; Swot analizi yöntemiyle, Yani; İlimizin mevcut durumdaki güçlü ve zayıf yönlerini, fırsatları ve tehditleri ele aldık. İstanbul'umuzun afet öncesindeki muhtemel risk ve tehlikelerini değerlendirdik. Hedeflerimizi, eylemlerimizi ve bu eylemlerden sorumlu kurumlarımızı belirledik. Kendimize hayatî ev ödevleri edindik. Şehrimize ve kurumlarımıza da ev ödevleri verdik. Aklın ve bilimin yol göstericiliğinde İstanbul için çalışmalarımızı yaptık. Ve sonuç olarak; 4 amaç, 34 hedef ve 454 eylemden oluşan İl Afet Risk Azaltma Planımızı, 2021 yılının sonunda Valiliğimiz onayıyla uygulamaya başladık." dedi.



Yerlikaya, "İRAP'ımızda yer alan 454 eylemin afetlere göre dağılımına baktığımızda; tüm afetleri ilgilendiren 226, depremle ilgili 97, meteorolojik olaylar ve iklim değişikliği kaynaklı afetlere yönelik 41, yangınla ilgili 25, sel, su baskını ve taşkın afetine yönelik 23, endüstriyel kazalar ve KBRN (Kimyasal-Biyolojik- Radyolojik-Nükleer) kazalarını ilgilendiren 21, Diğer afetler olarak saydığımız; çevre kirliliği, siber saldırılar, terör olayları ve toplumsal olaylara karşı 7, Heyelan, kaya düşmesi, toprak kayması ya da istinat duvarı çökmelerine karşı 5, Bulaşıcı hastalıklar için 3, Ulaşım kazaları için 6 eylem bulunuyor. İRAP eylemleri; Bildiğiniz üzere sadece bir-iki yıllık değil kısa ve orta vadede risk azaltma ile ilgili eylemleri de içeriyor. Bu kapsamda, İRAP'ın birinci izleme döneminde yani 1 Ocak-15 Haziran tarihleri arasında ilimizde izleme ve değerlendirmeleri takip etmek üzere Vali Yardımcımızın, İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreterimizin, AFAD Müdürümüzün ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürümüzün yer aldığı bir izleme kurulu oluşturuldu. Ve bu izleme kurulumuz; 2022 yılı birinci 6 aylık dönemi için bir konsolide rapor hazırladı. 64 eylemde revize kararı, bazı eylemlerde kurum değişikleri, görev değişiklikleri ve süre değişikliklerini içeren bu rapor yeniden değerlendirmek üzere Valiliğimize gönderildi ve rapor bu ayın 5'inde onaylandı. İkinci dönemi izleme ve değerlendirmeye yönelik çalışmalarımız ise ilgili kurum ve kuruluşlarla devam ediyor." diye konuştu.



Vali Yerlikaya şöyle devam etti:



"İRAP'ımızın onayı üzerinden yaklaşık 9 ay geçti. Bugünkü toplantımızın amacı; Kurumlarımızın 9 aylık bu sürede, kendilerine tanımlanmış eylemlerine yönelik neleri hayata geçirdiklerini görebilmek, Bundan sonraki süreçte hangi eylemleri yapacaklarını dinlemek ve değerlendirmelerini almak. İnşallah, hedefimiz; İstanbul'umuzun karşılaşabileceği tüm afet risklerini en aza indirmek, Bu şehirde daha güvenli bir yaşam oluşturmak. İRAP'ın şehrimiz için hazırlanmış en önemli çalışmalardan biri olduğu bilinciyle, planın bizlere yüklemiş olduğu sorumlulukları, hukuki ve vicdanlı sorumlulukları yerine getirmek."