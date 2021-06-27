Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 30
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Sağlık
BİST
1392
ALTIN
502.071
DOLAR
8.7510
STERLİN
12.1648
EURO
10.4450
İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alıyor
İstinye Üniversitesi Öğretim Görevlisi...
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanı
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi...
11 adet arsa satışa sunuldu
11 adet arsa satışa...
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor
Dinek Dağı'ndaki işletmeler kiralanıyor

Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ni ziyaret etti. Üs bölgesinde görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, ziyaretiyle ilgili resmi Twiter hesabında "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" paylaşımı yaptı.

Şengül PEHLİVAN
Şengül PEHLİVAN
27 Haziran 2021 Pazar 18:44
0 Okunma
Bakan Soylu, Van'da askeri üs bölgesini ziyaret etti

VAN

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün öğle saatlerinde Van'a bir ziyaret gerçekleştirdi. İran sınırındaki Çaldıran ilçesine gelen Bakan Soylu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile komutanlar tarafından karşılandı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in eşlik ettiği Bakan Soylu, ilk ziyaretii helikopterle Tendürek Dağı'nda yeni kurulan Soğanlı Üs Bölgesi'ne yaptı. Burada görev yapan askerlerle sohbet eden Soylu, resmi Twitter hesabında "Tendürek Dağı'nda yeni kurduğumuz Soğanlı Geçici Üs Bölgesi'ndeyiz. Kalıcı Üs Bölgesi, Tendürek'e de sürpriz olacak. Artık yalnız değilsin Tendürek" paylaşımı yaptı.

Bakan Soylu'nun buradaki ziyaretinin ardından geçen yıl depremin vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları İnşaat alanında incelemelerde bulunacağı belirtildi.

BAKAN SOYLU, TÜRKİYE-İRAN SINIRINDAKİ DUVARI HAVADAN İNCELEDİ

İçişleri  Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın  İran sınırındaki Çaldıran ilçesine bağlı Hangedik Hudut Karakolu'nu ziyaret etti. Askerlerle bir araya gelip, sohbet eden Bakan Soylu, daha sonra helikopterle Türkiye-İran sınır hattında yapılması planlanan sınır duvarını inceledi. Bakan Soylu, sınır duvarı çalışmaları ile ilgili Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'den bilgi aldı.

Bakan Soylu'nun,  geçen yıl depremin vurduğu ve 9 kişinin hayatını kaybettiği Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapımı devam eden deprem konutları inşaat alanında incelemelerde bulunacağı da belirtildi.

BAKAN SOYLU DEPREMZEDELERLE BİR ARAYA GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'ın Başkale ilçesinde geçen yıl meydana gelen depremin ardından yapılan örnek konutta incelemelerde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Bakan Soylu, beraberindeki Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas ile helikopterle Başkale ilçesine geçti. İlçeye bağlı Özpınar Mahallesi'nde yapılan örnek konutta ve konutların yapılacağı alanda incelemelerde bulunan Bakan Soylu, depremzedelerin sorunlarını dinledi.



Bakan Soylu, "Bir kısmınız 'kendimiz yapalım' diyorsunuz.Tecrübemiz şu, daha önce de depremler oldu. Parasını verdik vatandaş kendi evini yaptı. O evler tekrar yıkıldı. Biz devlet olarak o zaman nasıl bir durumda kaldık. 'Depremde yapılan evler yıkıldı' dediler, anlatamıyoruz. Biz yapmadık, parasını verdik onlar yaptı. Oysa bizim yaptıklarımız projesiyle, çelik konstrüksiyon, su ve elektrik tesisatıyla ısı yalıtımıyla biz sizi düşünerek bunları ortaya koyuyoruz. Güneş enerjisi hattı da gelecek. Benim sizden talebim, merkezde fay hattının olmadığı ve uzmanların olabilir dediği yerlere yapılacak. Ancak fay hattının etkileyebileceği yerlerde bizim bir şey yapmamız mümkün değil. Size yanlış yapmış oluruz. Haksızlık etmiş oluruz. Bu meseleleri hep birlikte istişareyle eğer çözersek bir sonuç alırız" dedi.


 

Türkiye-İran sınır hattında yapılacak olan 63 kilometrelik sınır duvarı ile ilgili konuşan Bakan Soylu, "Ağrı ve Iğdır sınır duvarları bitti. Şimdi Van’da, İller İdaresi GM koordinasyonunda TOKİ ile yıl sonuna kadar 63.1 km sınır duvarına başlıyoruz.Yapılan duvarların yanı sıra bin 182 kilometre doğu sınırının 740 kilometresini  optik kulelerle; terör, kaçakçılık, kaçak göçe önlem olarak gözetlenecek" diye konuştu.



İran'ın Hoy kentinde 23 Şubat'ta meydana gelen ve  Van'ın Başkale ilçesine bağlı Özpınar, Kaşkol, Gelenler ve Güvenlik mahallelerinde büyük yıkıma yol açan 5.9'luk depremde 10 kişi hayatını kaybetti, 54 kişi de yaralanmıştı.

DHA

Son Güncelleme: 27.06.2021 23:53
Anahtar Kelimeler:
Içişleri BakanlığıSüleyman SoyluAskeri üs Bölgesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kademeli Normalleşme Genelgesi'
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Kademeli Normalleşme Genelgesi'
Bakan Koca: Yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti
Bakan Koca: Yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti
'Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altında'
'Denizli'de çıkan orman yangını kontrol altında'
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans