Bayram kıyafeti satın alınacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre; Beylikdüzü Belediyesi Kadın ve Alie Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Beylikdüzü ilçesinde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına bayram kıyafeti alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale, 26 Nisan 2021 tarihinde saat 11:00’da Adnan Kahvesi Mah. Anadolu Cad. Çarşamba Pazarı Ek Hizmet Binası Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

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